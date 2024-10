Sean Payton als Coach, Drew Brees als Quarterback: So hatten die Saints ihre beste Zeit. Beim 10:33 gegen die Broncos stand Payton auf der anderen Seite – und Brees nur in der Pause im Mittelpunkt.

American Football: Profiliga NFL, Hauptrunde, New Orleans Saints - Denver Broncos. Denver Broncos-Quarterback Bo Nix (10) läuft vor New Orleans Saints Safety Jordan Howden (31).

American Football: Profiliga NFL, Hauptrunde, New Orleans Saints - Denver Broncos. Denver Broncos-Quarterback Bo Nix (10) läuft vor New Orleans Saints Safety Jordan Howden (31). (zu dpa: «Brees in der Halbzeit das Highlight: Saints verlieren wieder») Foto: Butch Dill/DPA

New Orleans (dpa). Die New Orleans Saints haben in der NFL die fünfte Niederlage im siebten Spiel kassiert und immer weniger Hoffnungen auf eine erfolgreiche Saison. Ausgerechnet gegen Ex-Erfolgscoach Sean Payton unterlagen die Saints zu Hause den Denver Broncos 10:33 – und das an dem Abend, an dem Quarterback Drew Brees in der Halbzeitpause in die Hall of Fame der Saints aufgenommen wurde. Payton und Brees sind für den einzigen Super-Bowl-Sieg der Mannschaft verantwortlich.

«Ich freue mich natürlich», sagte Payton nach dem Sieg seiner Mannschaft an seiner alten Wirkungsstätte. «Es war schwierig, in dieses Stadion zu kommen, weil hier wirklich so viele Erinnerungen entstanden sind. So viele. Aber es geht um die Spieler.»

American Football: Profiliga NFL, Hauptrunde, New Orleans Saints – Denver Broncos. New Orleans Saints Quarterback Spencer Rattler (18) verliert den Ball, als er von Denver Broncos Linebacker Cody Barton (55) getroffen wird. (zu dpa: «Brees in der Halbzeit das Highlight: Saints verlieren wieder») Foto: Butch Dill/DPA

Gegen die Broncos fanden die von vielen Verletzungen geplagten Saints aber wie zuletzt offensiv keine Mittel und kamen erst 82 Sekunden vor Schluss zu ihrem ersten und einzigen Touchdown. Zu den verletzten Spielern zählt auch Quarterback Derek Carr. Für ihn spielte Spencer Rattler von Beginn an. Den Pass zum Touchdown warf allerdings Jake Haener, der am Ende aufs Feld kam, als die Partie längst entschieden war. Wer gegen die Los Angeles Chargers auflaufen darf, scheint fraglich.

Auf der anderen Seite hatte Broncos-Quarterback Bo Nix zwar die schlechtere Statistik im Vergleich zu Rattler, überzeugte aber als Manager der Partie und bereitete die beiden Touchdowns nach Laufspielzügen durch Javonte Williams vor. Nix warf für 164 Yards und erlief 75 Yards. «Er hat die richtigen Entscheidungen getroffen und die richtigen Pässe geworfen», sagte Williams. «Er wird jedes Spiel besser.»