Ulm

Leichenfund

Brautpaar findet Leiche bei Gondelfahrt

Von dpa

i 28.07.2011, Baden-Württemberg, Radolfzell am Bodensee: Helfer der DLRG Wasserrettung sind am Bodensee zu sehen. (zu dpa: «Brautpaar findet Leiche bei Gondelfahrt») Foto: Patrick Seeger/DPA

Ein Tag, der für immer in Erinnerung bleibt? Nicht nur aus den klassischen Gründen für ein Brautpaar aus Ulm, das bei einer Gondelfahrt an seinem Hochzeitstag eine Leiche im See entdeckt.