Brasilien siegt ohne Neymar knapp gegen Venezuela

Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Spiel in der WM-Qualifikation gewonnen. Ohne den verletzten Superstar Neymar besiegte der Rekordweltmeister am Freitag (Ortszeit) in São Paulo das Auswärtsteam von Venezuela mit 1:0.

Liverpool-Stürmer Roberto Firmino besorgte den einzigen Treffer in der 67. Minute. Nach einer Flanke von der rechten Seite drückte der Ex-Hoffenheimer den Ball aus kurzer Distanz mit dem rechten Fuß über die Linie. Trotz viel Ballbesitz kam Brasilien nicht zu vielen Chancen gegen die defensiv eingestellte Elf des nördlichen Nachbarlandes.

Die Seleção sprang mit nun neun Punkten aus drei Spielen an die Spitze der Tabelle in der südamerikanischen Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar. Es verdrängte damit Argentinien, das am Vortag in Buenos Aires gegen Paraguay 1:1 gespielt hatte, auf den zweiten Rang. Die Mannschaft von Trainer Tite muss als nächstes am Dienstag (Ortszeit) in Uruguay ran. Venezuela ist neben Bolivien das einzige punktlose von zehn teilnehmenden Teams und kann dies – ebenfalls am Dienstag – zu Hause gegen Chile ändern.

Neymar, der 28 Jahre alte Angreifer von Paris Saint-Germain, war trotz eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel zum Spiel angereist, von Tite aber nicht für den Kader nominiert worden. Ob er zur nächsten Partie in Montevideo antreten kann war fraglich. Der Nationaltrainer musste noch weitere Ausfälle kompensieren: Ex-Bayern-Profi Philippe Coutinho fehlte ebenso verletzungsbedingt wie Fabinho vom FC Liverpool und Rodrigo Caio von Flamengo Rio de Janeiro. Casemiro, Éder Militão und Gabriel Menino mussten wegen positiver Corona-Tests passen.

