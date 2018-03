Brandwunden nur kurz mit handwarmen Wasser kühlen

Wer sich beim Grillen verbrennt, kühlt die betroffene Hautstelle am besten nur kurz unter handwarmen Leitungswasser. Das Wasser sollte möglichst keimarm sein.

Vorsicht beim Grillen: Wer nicht aufpasst, kann sich schnell die Finger verbrennen.

Foto: Hendrik Schmidt – DPA

Vor allem größere Wunden dürfen nicht dauerhaft gekühlt werden, betont Peter Sefrin, Bundesarzt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Berlin. Denn dadurch könnte der Verletzte unterkühlen. Sefrin rät, die Wunde mit einem Verbandtuch aus dem Autoverbandskasten abzudecken. Die Verletzung sollte locker und ohne Druck verbunden werden. Helfer können den Betroffenen auch mit der Rettungsdecke zudecken, damit er nicht weiter auskühlt, wenn er aufgrund seiner Verletzung zum Beispiel am Boden liegt. Auskühlen ist nach Angaben des DRK in solchen Fällen auch im Sommer möglich. Schwere Verbrennungen, bei denen sich Blasen bilden, sowie Verletzungen größerer Flächen und im Gesicht sind immer ein Fall für den Notarzt.