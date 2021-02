Brandstiftung auf dem Gelände eines KFZ-Handels

Vor Ort wurde festgestellt, dass auf dem Gelände eines KFZ-Handels ein Fahrzeug in Vollbrand stand. Weitere Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand kann durch die Feuerwehr Bendorf gelöscht werden. Auf Grund der Gesamtumstände ist von einer Brandstiftung auszugehen. Weitere Ermittlungen dauern an. Der Schaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.



