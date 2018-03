Brandschutz stellt Behörden vor Probleme

Aus unserem Archiv

Nach dem fatalen Brand des Greenfell Towers in London im Juni 2017 wird dem Thema Brandschutz auch in Deutschland noch mehr Aufmerksamkeit zuteil. Wohl wissend, dass es hierbei vor allem um Menschenleben geht. Besonders bei Gebäuden, die in den 1960er- und 1970er-Jahren errichtet wurden – zu einer Zeit, in der die Vorschriften längst nicht so ausgefeilt und umfangreich waren wie heute.