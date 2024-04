Detroit

NFL

Brandon Coleman in der dritten Runde des Drafts ausgewählt

Von dpa

i Der deutsche Spieler Brandon Coleman wurde beim NFL-Draft ausgewählt. Foto: Paul Sancya/AP

Brandon Coleman wird der nächste deutsche Spieler in der nordamerikanischen Football-Liga NFL. Der 23-jährige Deutsch-Amerikaner wurde bei der Talentbörse in Detroit von den Washington Commanders in der dritten Runde und an insgesamt 67. Position gezogen.