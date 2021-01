Brandmelder Mehrfamilienhaus Migennestraße Simmern/Hunsrück

Simmern (ots) - . Am Montagabend gegen ca. 19 Uhr ging ein Notruf einen aufmerksamen Nachbarn bei der Polizeiinspektion in Simmern ein.



Offensichtlich schlug ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus

an und eine Person schrie um Hilfe. Die eingesetzte Feuerwehr

musste die Tür zur Wohnung aufbrechen. Der Mieter konnte dort

leicht verletzt aufgefunden werden. Er war zuvor in der Wohnung

gestürzt und konnte allein nicht mehr aufstehen. Auf dem

eingeschalteten Herd stand noch eine Pfanne, wodurch die Wohnung

leicht verqualmt wurde. Im Einsatz waren die Feuerwehr Simmern, das DRK und die Polizei Simmern



