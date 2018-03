Aus unserem Archiv

Berlin

Wenn es im Haus oder in der Wohnung brennt, sind am häufigsten Heizgeräte, Heizdecken und Bügeleisen schuld. Bei Kühlschränken oder Tiefkühltruhen kann neben einem Kurzschluss auch Staub zu einem Hitzestau führen und das Gerät in Brand setzen.