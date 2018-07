Brandgefahr: BMW ruft in Südkorea gut 100 000 Autos zurück

Seoul

BMW ruft in Südkorea mehr als 100 000 Diesel-Autos wegen Feuergefahr zurück. Betroffen sind 42 Modelle, die zwischen März 2011 und November 2016 gebaut wurden und mit dem Modul zur Abgasrückführung ausgerüstet sind. Untersuchungen ergaben, dass eine Fehlfunktion des Moduls in einigen Fahrzeugen einen Brand verursachen könnte. Insgesamt geht es um 106 317 Autos. Wie die südkoreanische Zeitung „JoongAng-Ilbo“ berichtete, gerieten in diesem Jahr etwa 15 Diesel-Autos des Modells 520d während der Fahrt in Brand. Es habe insgesamt 27 Brandvorfälle unter sämtlichen BMW-Modellen gegeben.