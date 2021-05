Brand in Weinberg bei Rivenich / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 04.05.21 gegen 22:00 Uhr kam es zu einem Flächenbrand in einem Weinberg in der Gemarkung Rivenich (zwischen dem Bereich Klausener Weg und Hansenberg, sog.

„Kautel“).

Nach jetzigem Ermittlungsstand zündeten bislang unbekannte Täter dort eine größere Menge Abschnitt eines gerodeten Weinbergs (alte Rebstöcke, in Teer getränkte Pfähle, trockener Grünschnitt, etc.) an. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden.

Die Polizei fragt daher:

Wer hat im Nahbereich der Brandstelle Beobachtungen gemacht, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Telefon 06571-95000.



