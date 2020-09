Brand in Lahnstein – Nachtragsmeldung

Am Dienstag den 22.09.2020 gegen 12:55 Uhr wurde der Polizei ein Brand an einem Wohnhaus mit Gaststätte in der Koblenzer Straße gemeldet.

Es kam zum Vollbrand des Hauses. Ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Haus wurde befürchtet. Durch den Einsatz der Feuerwehren aus Lahnstein und Unterstützung durch die Berufsfeuerwehr Koblenz sowie den Freiwilligen Feuerwehren aus Koblenz-Horchheim und Koblenz-Pfaffendorf konnte dies verhindert werden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrkräfte leicht verletzt. Das betroffene Haus war nach den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die fünf Bewohner des Hauses wurden durch die Stadtverwaltung Lahnstein in Notunterkünften untergebracht. Um nachträgliche Glutnester im Schutt auszuschließen, musste schweres Gerät vom THW angefordert werden. Die Arbeiten zogen sich daher über mehrere Stunden. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Koblenz war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Polizei ist bekannt, dass in den sozialen Medien Fotos von der Brandstelle und von verdächtigen Personen beim Brand zirkulieren. Die Bürger werden gebeten, keine unbestätigten Spekulationen in Zusammenhang mit dem Brand zu verbreiten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-0

pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell