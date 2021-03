Wittlich

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bitburg mit lebensgefährlich verletzter Person

Vermutlich ein unachtsamer Umgang mit einer Zigarette dürfte die Ursache eines Feuers in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Abend des 08.03.2021 in Bitburg gewesen sein, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde.