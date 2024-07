Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW stehen am Unglücksort. Nach einem Feuer in einer Bar in der Herforder Innenstadt ermittelt die Polizei mit starken Kräften. Ob eine Explosion der Auslöser war, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der federführenden Polizei Bielefeld am Sonntag. (zu dpa: «Brand in Bar in Herford - Polizei ermittelt in jede Richtung») Foto: Christian Müller/DPA