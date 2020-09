Gerolstein, Bereich Hof Denkelseifen (ots) – Am Sa., 26.09.2020, gegen 15:34 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei über einen Brand im Bereich des Lavawerks, zwischen Gerolstein-Lissingen und Birresborn, informiert. Vor Ort konnten allerdings keine Feststellungen getroffen werden. Jedoch konnte im Bereich vom Hof Denkelseifen ein Vollbrand eines Jäger-Hochsitzes festgestellt werden. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass dieser Hochsitz mutwillig durch unbekannte Täter angezündet worden ist. Der Schaden beraumt sich auf ca. 1000,- Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder in Daun, Tel.: 06592-96260, an.



