Brand einer Holzrückmaschine

St.Goar Werlau (ots) – Im Rahmen von Holzfällarbeiten gerät eine Holzrückmaschine aufgrund eines technischen Defekts in St.Goar Werlau in Brand. Die FFW St.Goar und Oberwesel sind mit den Löscharbeiten zu Gange. Es entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 120 000 Euro. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen werden weitere Maßnahmen durch die untere Wasserbehörde getroffen.



