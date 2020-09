Am Sonntag, den 13.09.2020, gegen 04.10 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Wittlich eine Meldung eines Brandes in der Nähe der Danziger Straße ein.

Zeitnah stellte eine Streife fest, dass in der Nähe des Anwesens Danziger Straße 73 eine Gartenlaube in einer Schrebergartenanlage brannte. Die Feuerwehr brachte den Brand routiniert schnell unter Kontrolle. Es wird von einem Schaden von 2-3000 EUR ausgegangen, da auch Gartengeräte beschädigt wurden. Bisher konnte die Brandursache nicht eindeutig festgestellt werden, wobei u.a. auch ein technischer Defekt an einem dorthin verlegten Stromanschluss in Betracht gezogen werden könnte.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell