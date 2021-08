Brand einer Dachgeschosswohnung im Mehrfamilienhaus

Am Sa. 07.08.21, gegen 04:49 Uhr, ist in Gerolstein, Kasselburger Weg, in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus derzeit ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Gerolstein (ots). Am Sa., 07.08.21, gegen 04:49 Uhr, ist in Gerolstein, Kasselburger Weg, in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus derzeit ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Hierbei wurde die brandbetroffene Wohnung komplett zerstört. Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat gemeinsam mit der Polizei Daun sofort alle Anwohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist keine Person verletzt worden. Der Brandort ist beschlagnahmt worden. Der Schaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich befinden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trier und der Polizei laufen derzeit. Es wird gebeten, von weiteren Anfragen Abstand zu halten. Weitere Presseauskünfte obliegen der Staatsanwaltschaft Trier.



