Blick aus einem Flugzeug auf das brennende Küstentankschiff «Annika» in der Ostsee. Der 73 Meter lange Öl- und Chemikalientanker «Annika» liegt brennend nordöstlich von Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern) in der Ostsee. (zu dpa: «Brand auf der «Annika» vermutlich im Farbenraum ausgebrochen») Foto: Hannes P Albert/DPA

Heiligendamm (dpa) – Der Brand auf dem Öltanker «Annika» ist wahrscheinlich nicht wie bisher angenommen im Maschinenraum des Schiffes ausgebrochen. Derzeit gehe man davon aus, dass sich das Feuer im Farben- und Lackraum («Paintroom») entzündet habe, sagte ein Sprecher des Deutschen Havariekommandos im Rostocker Überseehafen. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» berichtet.

Der Tanker ist derzeit mit Hilfe zweier Schlepper von seinem Havarie-Standort vor der Küste in Heiligendamm auf dem Weg nach Rostock. Im Überseehafen wird er nach Angaben des Sprechers erst nach Mitternacht erwartet. Vertreter des Havariekommandos und der Feuerwehr Rostock trafen sich am Abend in Rostock zu einer Lagebesprechung.

Das 73 Meter lange Schiff, das 640 Tonnen Schweröl als Ladung an Bord hat, war von Rostock auf dem Weg nach Travemünde, als das Feuer am Morgen aus noch ungeklärter Ursache im Heckbereich des Schiffes ausbrach.