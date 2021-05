Brand auf dem Pferdehof in Hontheim

Am 29.05.2021, gegen 00:55 Uhr kam es zu einem Brand in Hontheim.

Hier brannte aus bislang ungeklärten Gründen die Werkstatt eines Pferdehofs. Die insgesamt 30 Pferde konnten eingefangen und anschließend in Sicherheit gebracht werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Traben-Trarbach, Kröv, Krinkhof, Hontheim und Bengel. Die Ermittlungen dauern an.



