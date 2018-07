Brände in Nordkalifornien bedrohen Häuser

Sacramento

In Nordkalifornien sind mehr als Hundert Häuser von einem rasch um sich greifenden Buschfeuer bedroht. Das so genannte „County Fire“ nördlich des Napa-Weinbaugebietes habe eine Fläche von über 280 Quadratkilometern zerstört, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als 2100 Helfer kämpften gegen die Flammen an. Anwohner in der Gefahrenzone wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Erst im vorigen Oktober tobte in den malerischen Weinregionen um Sonoma und Napa ein Flammeninferno. Mehr als 40 Menschen starben.