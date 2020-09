Brady verliert Debüt mit Tampa Bay Buccaneers

Quarterback Tom Brady hat sein mit Spannung erwartetes Debüt mit den Tampa Bay Buccaneers in der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL verloren. Beim 23:34 gegen die New Orleans Saints unterliefen dem 43-jährigen Brady unter anderem zwei Ballverluste, sogenannte Interceptions.

„Ich habe schon viele Spiele in meiner Karriere verloren“, sagte Brady, der nach 20 Spielzeiten und sechs Super-Bowl-Siegen mit den New England Patriots nach Tampa gewechselt war. „Offensichtlich habe ich heute zu viele Fehler gemacht, ich werde mich darauf fokussieren, was ich tun muss – und ich muss einen besseren Job machen.“ Brady beendete die Partie mit 23 erfolgreichen Pässen bei 36 Versuchen für 239 Yards und zwei geworfenen Touchdowns. Seinen erstes Ballbesitz als Buccaneer vollendete er sogar mit einem selbst erlaufenen Touchdown.

Doch danach stimmten Abstimmung und Abläufe bei seinem neuem Team spürbar nicht. In der NFL konnten wegen der Corona-Pandemie keine Testspiele bestritten werden. Dem ebenfalls schon 41-jährigen Quarterback der Saints, Drew Brees, genügte eine solide Leistung ohne Ballverlust um sich in dem Duell durchzusetzen.

Bradys Nachfolger bei den Patriots, Cam Newton, führte New England derweil mit zwei selbst erlaufenen Touchdowns zu einem 21:11-Sieg gegen die Miami Dolphins.

© dpa-infocom, dpa:200914-99-551727/2