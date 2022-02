Brady: Entscheidung über Zukunft in NFL noch offen

„Ich denke, wenn die Zeit reif ist, werde ich bereit sein, eine Entscheidung zu treffen, so oder so“, sagte der 44-Jährige nach Angaben von US-Medien am Montag in einem Podcast. Es was Bradys erste eigene öffentliche Äußerung zu den Rücktrittsmeldungen vom Wochenende. Am Samstag hatte ESPN unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, die Entscheidung sei gefallen, der 44-Jährige werde seine Karriere beenden. Zahlreiche Kollegen, die NFL selbst und sogar eine seiner Firmen hatten ihm daraufhin zur überragenden Karriere mit sieben Super-Bowl-Siegen gratuliert.

Brady spielt seit 22 Jahren in der NFL und hat eine seiner besten Spielzeiten hinter sich. Bei den Tampa Bay Buccaneers steht er noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Ihm sei bewusst, dass seine Entscheidung viele Leute betreffen werde, sagte Brady in dem Podcast.

