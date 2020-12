Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 15:08 Uhr

Le Mans

Rennen in Le Mans

Bradl und Schrötter holen Punkte bei Motorrad-WM

Stefan Bradl zeigt in Le Mans das mit Abstand beste Rennen der laufenden MotoGP-Saison. Marcel Schrötter fährt in der Moto2 in die Top Ten.