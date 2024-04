Berlin

Volleyball

BR Volleys melden sich im Finale zurück

Von dpa

i Die Berlin Volleys und der VfB Friedrichshafen treffen am kommenden Dienstag das vierte Mal aufeinander. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Im Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft haben die Berlin Volleys ein Lebenszeichen gesendet. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Endspiel-Serie «Best of Five» glückte dem Titelverteidiger gegen den VfB Friedrichshafen im dritten Spiel ein hochverdienter 3:1 (24:26, 25:19, 25:22, 25:15)-Heimsieg. Um aber in der Serie zunächst einmal den 2:2-Ausgleich zu schaffen, braucht der Hauptstadtclub in der vierten Partie am Dienstag in Friedrichshafen unbedingt einen weiteren Erfolg.