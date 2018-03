Boyle und Federer schwärmen von Schauspielerin Queen

Für die Eröffnung der Olympischen Spiele hat die britische Königin Elizabeth II. ihr Schauspieldebüt gegeben – und sich dabei nach Ansicht von Regisseur Danny Boyle bestens geschlagen.

Am Fallschirm hing nicht die echte Queen, sondern ein Stuntman.

Foto: Christian Charisius – DPA

«Sie ist eine gute Schauspielerin», sagte Boyle dem US-Sender NBC. «Man muss ihr nichts zweimal sagen. Sie versteht alles sofort, auch, was die Kameras und Winkel angeht.»

Die Queen hatte in einem Kurzfilm mitgemacht, in dem sie von Schauspieler Daniel Craig alias James Bond per Hubschrauber vom Buckingham Palast zum Olympiastadion gebracht wird. Dieser wurde bei der Eröffnungszeremonie gezeigt, deren Regie in den Händen von Oscar-Preisträger Boyle lag. Die 86-Jährige habe sich sehr gut sowohl mit Craig als auch James Bond verstanden, sagte Boyle.

Während der Zeremonie sprang die «Queen» dann von einem Hubschrauber ab, der in der Nähe des Stadions kreiste – allerdings handelte es sich dabei um einen Stuntman. Das Double der Queen zu spielen sei eine nicht zu übertreffende Erfahrung gewesen, sagte Gary Connery, der den Sprung zusammen mit seinem Kollegen Mark Sutton machte, der für den Bond-Darsteller Craig einsprang.

Auch Tennis-Star Roger Federer hat sich sehr über den Film-Auftritt der Queen als «Bond Girl» gefreut. «Das war exzellent – und cool, dass sie sich selbst gespielt hat und kein Double hatte», sagte der Top-Favorit des Turniers in Wimbledon. «Ich hoffe nur sehr, dass sie bei dem Sprung aus dem Hubschrauber gedoubelt wurde.»

Die Film-Sequenz sei für ihn «absolut unerwartet» gekommen. «Ich habe das wie wohl jeder genossen», sagte der siebenmalige Wimbledon-Champion. Der Weltranglisten-Erste kennt die 86-jährige Monarchin persönlich, seit er 2010 bei ihr zum Dinner war.

Über das Video hieß es in den offiziellen Presse-Unterlagen erläuternd: «Ihre Majestät, die Queen, als sie selbst – in ihrer ersten Schauspielrolle.» In dieser Sprechrolle sagt sie den einen Satz: «Guten Abend, Mr. Bond.»