Houston

US-Boxlegende George Foreman trauert um seine Tochter Freeda. „Der erste Sonntag in 42 Jahren ohne Freeda. Sie ist jetzt bei ihrem Schöpfer“, twitterte der 70-jährige Foreman. Die Tochter des früheren Schwergewicht-Weltmeisters wurde Medienberichten zufolge am Samstag im Alter von 42 Jahren tot in ihrem Haus bei Houston aufgefunden. „Big George“ Foreman hat zehn leibliche Kinder, Freeda war das Drittälteste. Sie war selbst professionelle Boxerin und wurde 2001 von ihrem Vater trainiert.