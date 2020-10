Bottas und die Pfannkuchen seiner Freundin

Nach eigener Ansicht hat Mercedes-Pilot Valtteri Bottas allen Fahrern in der Formel 1 eines voraus.

Dank seiner Freundin Tiffany Cromwell, einer australischen Radrennfahrerin, habe er „mit weitem Abstand das beste Essen in der Formel 1“, sagte der Finne in einem Interview der „Bild am Sonntag“.

Festlegen auf ein bestimmtes Gericht wollte sich der 31-Jährige zunächst nicht. „Sie hat da eine ziemliche Bandbreite und jedes Essen ist ein Genuss“, betonte Bottas. Die Pfannkuchen seiner Freundin seien aber ziemlich beeindruckend.

Bottas berichtete auch, dass die 32-Jährige ihn beim gemeinsamen Radfahren mal „mental völlig zerstört“ habe, als die beiden einen Berg nahe der gemeinsamen Wahlheimat Monaco hochgefahren waren. Auf dem Weg hinauf habe sie ein paar Antritte gemacht. „Ich kannte die Straße und den Berg nicht und als wir auf dem Gipfel waren, wusste ich das nicht.“ Er habe gedacht, da käme noch mehr. „Als sie dann gesagt hat, dass es jetzt nur noch bergab geht, war ich ziemlich erleichtert. Ein gutes Beispiel, dass man niemals aufgeben sollte“, meinte Bottas, dem auch in diesem Jahr im WM-Rennen mit Stallrivale Lewis Hamilton wieder eine Niederlage droht.

