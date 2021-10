Nur-Sultan

WM-Qualifikation

Bosnien dank Doppel-Torschütze Prevljak auf Platz zwei

Die enttäuschend in die WM-Qualifikation gestartete Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina hat mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg in Kasachstan den zweiten Platz in der Tabelle der Gruppe D übernommen.