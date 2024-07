Frankfurt/Main

Fahrrad-Messe

Bosch bringt Künstliche Intelligenz ins E-Bike

Von dpa

i Ein Mann fährt ein E-Bike mit einem Elektromotor des Technologiekonzerns Bosch. (zu dpa: «Bosch bringt Künstliche Intelligenz ins E-Bike») Foto: Julian Mittelstaedt/DPA

E-Bike-Fahrer machen sich gelegentlich Gedanken um die Akkureichweite. Künftig passt Künstliche Intelligenz die Unterstützung so an, dass es bis zum Ziel reicht. KI hilft aber auch an anderer Stelle.