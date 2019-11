Deutschland

Borussia Mönchengladbach hat am 7. und 8. Spieltag die Tabellenführung in der VBL Club Championship in FIFA 20 verteidigt. Ein Neun-Punkte-Sieg über SV Wehen Wiesbaden sowie fünf Punkte gegen die SpVgg Greuter Fürth reichten aus, um sich mit 50 Punkten an der Spitze zu halten.