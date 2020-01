London

Boris Johnson will Brexit zu „unfassbarem Erfolg“ machen

Der britische Premierminister Boris Johnson will den Brexit zu einem „unfassbaren Erfolg“ machen. Das sagte Johnson in einer im Internet veröffentlichten Ansprache an die Nation kurz vor dem Austritt seines Landes aus der Europäischen Union um Mitternacht. Der Brexit bietet laut Johnson die Chance, das „volle Potenzial Großbritanniens zu entfesseln“. Gleichwohl räumte Johnson ein, dass der Weg dorthin holprig sein könnte. Es sei ein Moment der echten nationalen Erneuerung und des Wandels, so der Premier. Seine Aufgabe sei es nun, „dieses Land wieder zusammenzubringen“.