Boris Becker trägt olympisches Feuer durch London

Deutschlands ehemaliger Tennis-Held Boris Becker hat sich im Londoner Stadtteil Ealing in das Feld der 8000 Läufer eingereiht, die das olympische Feuer ins Stadion von Stratford tragen.

Deutschlands Tennis-Ikone Boris Becker mit der olympischen Fackel.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Er sei «ganz stolz» twitterte der 44-Jährige schon im Vorfeld seines Auftritts, drei Tage vor der Eröffnungsfeier. Für ein Foto posierte Becker vor dem Start von dem künstlichen Hügel Northala Fields noch mit seinem zweitältesten Sohn Elias, der ihn in einem schwarz-rot-goldenen T-Shirt begleitete. Anschließend machte sich Becker auf die mehrere hundert Meter lange Strecke, an deren Ende er abgekämpft wirkte.

Becker, der London zu seinen Lieblingsstädten zählt und sich noch immer häufig dort aufhält, ist einer von mehreren Dutzend Deutschen, die an dem 70 Tage langen Fackellauf teilnehmen. Am Tag 59 des Laufes hatte bereits die deutsche Klosterfrau Claudia Rieß von den Dillinger Franziskanerinnen als Fackelträgerin für Aufsehen gesorgt. Am Donnerstag ist der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Bach, bei seinem vierten Auftritt als Olympia-Fackelträger an der Reihe.

Bis zur Ankunft bei der Eröffnungszeremonie am 27. Juli wird das Feuer derzeit durch die Londoner Stadtteile getragen. In den vergangenen 66 Tagen hatten nach Angaben des Organisationskomitees rund 11 Millionen Zuschauer den Fackellauf durch das ganze Königreich gesehen. Die Reise durch London, die am vergangenen Freitag begann, begleiteten bislang 1,6 Millionen Zuschauer.

Die Organisatoren hatten bereits mit mehreren spektakulären Aktionen das olympische Feuer zum Star werden lassen. Am Sonntag fuhr die Fackel auf dem «London Eye», dem größten Riesenrad Europas. Am Dienstag durfte sie mit John Light, dem dienstältesten U-Bahn-Fahrer der Londoner «Tube» eine Runde drehen. Der 64-Jährige arbeitet seit fast 50 Jahren für die älteste Untergrund-Bahn der Welt.

Die Fackel, die während ihrer Reise auch schon bei Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor zu Gast war, wird in den nächsten Tagen auch noch den Buckingham Palast in London besuchen. Dort hat sie ein «Date» mit Prinz Harry, Prinz William und dessen Frau Kate.