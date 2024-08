Bonhof: «Auftaktspiel ist wie ein Pokalendspiel»

Anzeige

Mönchengladbach (dpa) – Das Bundesliga-Auftaktspiel gegen den deutschen Meister wird für Borussia Mönchengladbach nach einer verkorksten Saison zur großen Bühne. «Dieses Spiel gegen den Meister, Pokalsieger und Europa-League-Finalisten ist von internationalem Interesse», sagte Gladbachs Präsident und Weltmeister Rainer Bonhof vor der Partie am Freitag gegen Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) der Deutschen Presse-Agentur.

«Ein solches Spiel ist für jeden ein Highlight. Als Spieler und als Mannschaft wartest du doch auf so eine Gelegenheit, dich zu zeigen. Das ist doch, als ob du mal ein Pokalendspiel bestreitest», befand Bonhof. Er ist seit März Präsident des Clubs und startet erstmals in dieser Funktion in eine Saison.

Auftaktspiel von internationalem Interesse

Mehr als drei Jahre nach dem bislang letzten Champions-League-Auftritt im Borussia-Park gegen Manchester City lechzt der Club nach einer Rückkehr in den Blickpunkt des Interesses.

Die Gladbacher treten bereits zum vierten Mal zu einem Auftaktspiel an, bislang allerdings immer gegen den FC Bayern München. Jetzt kommt Leverkusen mit einer Serie von 41 unbesiegten Spielen auf nationaler Ebene, 34 sind es allein in der Bundesliga.

«Ich glaube, dass Bayer das Potenzial behalten hat, um das verteidigen zu können. Aber sie müssen sich auf eine andere Situation einstellen: Sie werden gejagt», sagte Bonhof. Im Vorjahr waren die Gladbacher eine von vier Mannschaften, die es schafften Leverkusen einen Punkt abzuringen. Daher bleibt Bonhof auch zuversichtlich: «Wir zweifeln nicht daran, dass wir im eigenen Hause mit unseren Fans eine Chance haben.»