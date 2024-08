Bond-Bikes mit Craig-Signatur – Triumph-Sondermodelle für den guten Zweck

Anzeige

SP-X/Staffordshire. Im Rahmen der Classic Motorcycle Mechanics Show im englischen Staffordshire werden Mitte Oktober zwei mit diversen James-Bond-Insignien versehene Triumph Motorräder versteigert. Die Scambler 1200 aus der längst ausverkauften Bond-Edition trägt die Nummer 003 von 250, die Tiger 900 die Nummer 001 von 250; beide sind von Bond-Darsteller Daniel Craig signiert. Außerdem werden sie mit den VSG-Zulassungsdokumenten ausgeliefert, die auf „Daniel Craig, Mr. Bond himself" lauten. Die Echtheit beider Bikes wird durch ein Zertifikat bestätigt, das sowohl vom Bond-Darsteller als auch vom Triumph-Chef Nick Bloor unterzeichnet ist.

Als Zugabe erhalten die beiden erfolgreichen Bieter eine gemeinsame Tour mit James Bond-Chefkoordinator Lee Morrison und Stunt-Double Paul Edmondson. Die Tour findet bei der Triumph Adventure Experience in Wales statt. Zweck der Auktion am 12. und 13. Oktober ist es, möglichst viel Geld zur Unterstützung der britischen Seenot-Rettungsaktion RNLI zu sammeln; Craig ist neben der RNLI-Station in Hoylake aufgewachsen.

Ulf Böhringer/SP-X