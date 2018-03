Boll-Club gewinnt erstes Tischtennis-Finale

Auch ohne seinen deutschen Star Timo Boll hat das Tischtennis-Team aus der chinesischen Stadt Hangzhou gute Chancen auf den ersten Titel in der nationalen Meisterschaft. Angeführt von Olympiasieger Ma Lin gelang Hangzhou im ersten Endspiel der Superliga ein 3:2-Erfolg bei Hebei.

Falls die Mannschaft am 8. September auch das zweite Finale gewinnt, steht sie als Champion fest. Bei einer Niederlage käme es am 10. September zu einem entscheidenden dritten Match. An einem Titelgewinn hätte auch Boll mit seinem achtwöchigen Engagement einen großen Anteil, obwohl er nach dem Einzug in die Endspiele nach Deutschland zurückkehren musste. Der Saisonstart mit Düsseldorf stand auf dem Programm, ein paralleler Start für zwei Clubs ist nicht erlaubt.