Boll und Solja erreichen Endspiele beim Top-16-Turnier

Montreux

Der sechsmalige Sieger Timo Boll sowie Titelverteidigerin Petrissa Solja haben beim europäischen Top-16-Turnier im Tischtennis jeweils das Endspiel erreicht.

Rekord-Europameister Boll von Borussia Düsseldorf gewann im Halbfinale in 4:1 Sätzen gegen Robert Gardos aus Österreich. Vorjahressiegerin Solja vom TSV Langstadt schlug die Ukrainerin Margarita Pesotska mit 4:1.

Das Damen-Endspiel ist am Sonntagnachmittag um 15.55 Uhr angesetzt. Das Finale der Herren folgt im Anschluss. An dem Turnier in Montreux in der Schweiz nehmen die besten 16 Spielerinnen und Spieler Europas teil – mit einer Einschränkung: Pro Nation sind jeweils nur zwei Profis startberechtigt, weshalb der Weltranglisten-14. Patrick Franziska nach den Zusagen von Boll und dem am Samstag kurzfristig erkrankten Dimitrij Ovtcharov nicht mitspielen durfte.