Warschau

EM in Warschau

Boll im Halbfinale der Tischtennis-EM

Rekord-Europameister Timo Boll hat auch bei der Tischtennis-EM in Warschau das Halbfinale erreicht. Nach seinem knappen 4:3-Sieg am Mittag im deutschen Duell mit Benedikt Duda gewann der 40-Jährige am Samstagabend sein Viertelfinal-Match gegen Anton Källberg in 4:1 Sätzen.