Bogenschützin Kroppen nach Silber-Coup im Einzel raus

Paris (dpa). Einen Tag nach ihrem Silber-Coup im Mixed-Team ist Bogenschützin Michelle Kroppen im Achtelfinale des olympischen Einzelwettbewerbs ausgeschieden. Die 28 Jahre alte Wahl-Berlinerin musste sich der ehemaligen Weltranglistenersten Deepika Kumari aus Indien mit 4:6 geschlagen geben.

Am Pariser Invalidendom hatte Kroppen ihre ersten beiden Duelle bereits am Mittwoch gewonnen und war so als einzige Deutsche in die Runde der besten 16 eingezogen. Europameisterin Katharina Bauer und Charline Schwarz waren zuvor gescheitert. Team-Weltmeister Deutschland verfehlte durch das Aus im Viertelfinale auch im Mannschaftswettbewerb der Frauen die erhoffte Medaille.

Am Freitag hatte Kroppen, die für den SV GutsMuths Jena startet, gemeinsam mit Florian Unruh das Finale im gemischten Doppel erreicht und musste sich erst dort den südkoreanischen Topfavoriten Lim Sihyeon und Kim Woojin 0:6 geschlagen geben. Der Gewinn der Olympia-Silbermedaille ist Kroppens bislang größter Karriereerfolg.