Tokio

Olympia

Bogenschützin Kroppen im Sechzehntelfinale

Bogenschützin Michelle Kroppen ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzelwettbewerb mühelos in das Sechzehntelfinale eingezogen. Die 25-Jährige vom SV GutsMuths Jena setzte sich in Japan in der ersten Runde mit 6:0 gegen die Ukrainerin Lidija Sitschennikowa durch.