Olympia, Paris 2024, Bogenschießen, Olympischer Bogen, Einzel, Männer, Viertelfinale, Florian Unruh aus Deutschland in Aktion im Duell mit Addis aus Frankreich. (zu dpa: «Bogenschütze Unruh verpasst Einzel-Bronze bei Olympia knapp»)

Olympia, Paris 2024, Bogenschießen, Olympischer Bogen, Einzel, Männer, Viertelfinale, Florian Unruh aus Deutschland in Aktion im Duell mit Addis aus Frankreich. (zu dpa: «Bogenschütze Unruh verpasst Einzel-Bronze bei Olympia knapp») Foto: Sina Schuldt/DPA

Anzeige

Paris (dpa). Der deutsche Bogenschütze Florian Unruh hat bei den Olympischen Spielen in Paris seine zweite Medaille knapp verpasst. Der 31-Jährige verlor das kleine Finale um Bronze im Einzel-Wettkampf gegen den Südkoreaner Lee Wooseok mit 0:6. Zuvor hatte der Wahl-Berliner im Mixed-Event die Silbermedaille errungen.

In einem spannenden Wettkampf wurde Unruh auf der imposanten Anlage vor dem Invalidendom im Halbfinale vom Amerikaner Brady Ellison mit 3:7 geschlagen. Und auch im kleinen Finale war sein Gegner stärker.

Unruh fährt aber immerhin mit einer Plakette von Paris nach Hause. Zusammen mit Michelle Kroppen hatte er Mixed-Silber geholt. Seine Ehefrau Lisa Unruh hatte 2016 in Rio de Janeiro Silber im Einzel und 2021 in Tokio Bronze mit der Mannschaft bejubelt.

Am Vormittag hatte Unruh im Einzel-Achtelfinale gegen den Briten Tom Hall mit 7:3 gewonnen. Dann kam es zu einem Viertelfinal-Thriller gegen den Franzosen Baptiste Addis: Weil Unruh im Shoot-Off am Ende sein Pfeil minimal näher am Zentrum platzierte als der Lokalmatador, sprang ein 6:5-Erfolg raus.