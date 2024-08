Anzeige

Paris (dpa). Der deutsche Bogenschütze Florian Unruh hat bei den Olympischen Spielen in Paris seine zweite Medaille knapp verpasst. Der 31-Jährige verlor das kleine Finale um Bronze im Einzel-Wettkampf gegen den Südkoreaner Lee Wooseok mit 0:6. Zuvor hatte der Wahl-Berliner im Mixed-Event zusammen mit Michelle Kroppen die Silbermedaille errungen.

Der eigentlich meist undankbare vierte Platz sei aber «gar nicht ärgerlich», resümierte Unruh. «Ich bin insgesamt zufrieden, dass ich überhaupt so weit gekommen bin.» Bis ins Halbfinale habe er in einigen Duellen auch schon Glück gehabt. «Der vierte Platz ist super.»

Anerkennung für Ellison und Lee

Olympia, Paris 2024, Bogenschießen, Olympischer Bogen, Einzel, Männer, Kampf um Bronze, Florian Unruh (r) aus Deutschland und Bundestrainer Oliver Haidn nach dem Duell mit Wooseok aus Südkorea. (zu dpa: «Bogenschütze Unruh verpasst Bronze bei Olympia – «Zufrieden»») Foto: Sina Schuldt/DPA

Auf der imposanten Anlage im Herzen von Paris zwischen Invalidendom und Grand Palais endete Unruhs Siegesserie in der K.o.-Runde erst im Halbfinale beim 3:7 gegen den Amerikaner Brady Ellison. Danach gab es dann auch gegen den Südkoreaner nichts zu holen. «Im Halbfinale hat Brady besser geschossen als ich, im Bronze-Finale hat Lee besser geschossen. Sie haben es verdient», sagte Unruh anerkennend.

Gold ging später an Lees Landsmann und Topfavorit Kim Woojin, der Ellison in einem spannenden Shoot-Off mit dem letzten Pfeil nur um Millimeter bezwang. Auch Unruh hatte einen derartigen Thriller mit Happy End erlebt, als er im Viertelfinale den Franzosen Baptiste Addis ebenfalls mit dem letzten Schuss besiegte. «Das war schon sehr beeindruckend und cool», sagte der Wahl-Berliner zur tollen Kulisse in Paris.

Fernziel Los Angeles 2028?

Der 31-Jährige ist der Ehemann von Lisa Unruh, die 2016 in Rio de Janeiro Silber im Bogen-Einzel und 2021 in Tokio Bronze mit der Mannschaft gewonnen hatte. Florian Unruhs Gelassenheit nach der Einzel-Entscheidung ist freilich auch damit zu erklären, dass er sich im Mixed schon Silber gesichert hatte. «Natürlich hilft es, die Silbermedaille zu haben. Es war schon ein bisschen entspannter heute», sagte Unruh. Der Druck sei kleiner gewesen.

Platz fünf in Tokio, Platz vier in Paris – nimmt der gebürtige Schleswig-Holsteiner nun schon die nächsten Sommerspiele in Los Angeles ins Visier? Unruh grinste und sagte: «Ich werde mir in den nächsten Jahren überlegen, wie es weitergeht.»