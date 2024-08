Olympia, Paris 2024, Bogenschießen, Olympischer Bogen, Einzel, Männer, Viertelfinale, Florian Unruh aus Deutschland in Aktion im Duell mit Addis aus Frankreich. (zu dpa: «Bogenschütze Unruh bei Olympia im Duell um Bronze»)

Olympia, Paris 2024, Bogenschießen, Olympischer Bogen, Einzel, Männer, Viertelfinale, Florian Unruh aus Deutschland in Aktion im Duell mit Addis aus Frankreich. (zu dpa: «Bogenschütze Unruh bei Olympia im Duell um Bronze») Foto: Sina Schuldt/DPA

Paris (dpa). Der deutsche Bogenschütze Florian Unruh kämpft bei den Olympischen Spielen in Paris um Bronze. Der 31-Jährige unterlag in der Vorschlussrunde dem Amerikaner Brady Ellison mit 3:7. Im kleinen Finale trifft er nun auf den Südkoreaner Lee Wooseok.

Unruh hat die Chance, mit zwei Plaketten von Paris nach zu Hause fahren. Zusammen mit Michelle Kroppen hatte er bei diesen Sommerspielen schon Silber im Mixed gewonnen. Seine Ehefrau Lisa Unruh hatte 2016 in Rio de Janeiro Silber im Einzel und 2021 in Tokio Bronze mit der Mannschaft bejubelt.

Am Vormittag hatte der Wahl-Berliner im Einzel-Achtelfinale gegen den Briten Tom Hall mit 7:3 gewonnen. Dann kam es zu einem Viertelfinal-Thriller gegen den Franzosen Baptiste Addis: Weil Unruh im Shoot-Off am Ende sein Pfeil minimal näher am Zentrum platzierte als der Lokalmatador, sprang ein 6:5-Erfolg raus.