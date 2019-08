Köthen

Böhmermann: Bin SPD-Mitglied in Köthen – Partei widerspricht

Der TV-Satiriker Jan Böhmermann hat nach eigenen Worten die SPD-Mitgliedschaft in Köthen in Sachsen-Anhalt erhalten – der Landesverband widerspricht aber. „Ich danke meinem neuen Ortsverein Köthen für die schnelle und skrupellose Bestätigung meiner Mitgliedschaft“, schrieb der 38-Jährige bei Twitter. Der Sprecher der SPD-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Martin Krems-Möbbeck, bestätigte der dpa zwar, dass Böhmermann aufgenommen wurde. Er erklärte jedoch, dass das formal nicht gehe, weil Böhmermann nicht in Köthen wohne. Deshalb sei die Aufnahme derzeit unwirksam.