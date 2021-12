Plus Koblenz

Vorsitzende der Freunde Koblenzer Museen: „Wir degradieren die Kultur zum Leichtgewicht“

Wenn bei den Verhandlungen kommunaler Haushalte heute eines gewiss ist, dann, dass der Kultursektor sparen muss. So war es in den zurückliegenden Jahren, so wird es auch weiterhin sein. Nicht nur, aber auch weil die Kultur nach wie vor den freiwilligen Leistungen zugeordnet wird – und die unterliegen von vornherein einer finanziellen Deckelung.