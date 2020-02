Bob-Bundestrainer Spies: Friedrich Favorit auf Titel-Rekord

Altenberg

Bundestrainer René Spies traut Bob-Pilot Francesco Friedrich den WM-Titelrekord zu.

„Das ist schon ein Ziel, das er erreichen möchte. Diesen Rekord will er unbedingt haben“, sagte Spies mit Blick auf die Bob- und Skeleton-WM im sächsischen Altenberg vom 21. Februar bis 1. März. Mit bisher neun WM-Titeln teilt sich der 29-Jährige vom BSC Sachsen Oberbärenburg noch die Bestmarke mit dem Italiener Eugenio Monti, der seine neun WM-Triumphe zwischen 1957 und 1966 eingefahren hatte.

Allerdings liegt die Messlatte für den Doppel-Olympiasieger von 2018 trotz guter Form laut Spies recht hoch: „Er muss gesund bleiben und vier Mal einen guten Start hinlegen und eine gute Linie fahren. Das ist nicht selbstverständlich.“ Als ärgsten Widersacher sieht der Bundestrainer den Kanadier Justin Kripps und den Letten Oskars Kibermanis.

Und auch im eigenen Land muss Friedrich nach Ansicht von Spies mit Konkurrenz rechnen. „Hinzu kommen Johannes Lochner, der Francesco in dieser Saison vor dem Finale in Sigulda als einziger geschlagen hat, auch Richard Oelsner kommt in Frage. Bei Nico Walther ist es davon abhängig, wie er startet“, sagt er.

Bei den Damen sieht Spies die nun für die USA startende Kaillie Humphries als große Favoritin an. Die von Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen angeführten Damen würden um Silber kämpfen. „Wir sind ganz dicht dran und können von der Schnelligkeit mithalten. Wir werden nicht weit weg sein“, sagte Spies.