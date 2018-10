München

Der FC Bayern München muss das Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach ohne Jérôme Boateng bestreiten. Der 30 Jahre alte Nationalspieler fehlte am Samstagabend wegen einer fiebrigen Erkältung im Kader, wie der deutsche Meister vor dem Heimspiel mitteilte. Boateng zählt auch zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft, die sich am kommenden Dienstag in Berlin für die zwei Nations-League-Spiele gegen die Niederlande (13. Oktober) und gegen Weltmeister Frankreich (16. Oktober) trifft.