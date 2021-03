Elektroautos im Klassik-Look gibt es bereits einige. Eine US-Firma will nun das Retro-Prinzip auf die Zweiradwelt übertragen. Vorbild ist die BMW R71 aus den 1930er-Jahren.

SP-X/Dallas. Vor rund drei Jahren hat die US-Firma Alternet Systems (Alyi) die Gründung der Motorradmarke Revolt Electric Motorcycle sowie ein erstes Elektromotorrad im Stil der in den 1930er-Jahren gebauten BMW R71 angekündigt. Jetzt haben die Amerikaner den ersten Prototypen enthüllt.

Wie das historische Vorbild basiert auch die RVLT 0.2 auf einem Doppelschleifenrahmen mit Geradwegfederung am Hinterrad. Die Teleskopgabel, der klassische Rundscheinwerfer, der Einzelsitz im Stil eines Fahrradsattels oder die Trommelbremsen sind weitere Details, die auf die R71 verweisen. Die Antriebstechnik mit E-Motor und großer Traktionsbatterie versteckt sich hingegen hinter einer kantigen Verkleidung. Vermutlich wird die Serienversion den derzeit noch verwehrten Einblick in die Antriebstechnik freigeben. Alyi hat explizit darauf hingewiesen, dass die jetzt gezeigte Variante nicht dem finalen Design entspricht. Noch in diesem Jahr wollen die Amerikaner mit dem Bau einer auf 200 Exemplare limitierten Kleinserie starten. Technische Daten und einen möglichen Preis der RVLT 0.2 hat Alyi bisher nicht genannt.

Mario Hommen/SP-X