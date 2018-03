Bloß keine Hektik: Ungeduldigen Kindern hilft Ruhe

Kinder sind oft dann besonders fordernd, wenn die Eltern gerade keine Zeit haben. Hektisch auf das Kind einzugehen, bringt aber nichts. Denn je ruhiger Mutter und Vater bleiben, umso mehr lernt der Nachwuchs, sich zu gedulden.

Eltern müssen nicht alles stehen und liegen lassen, wenn ihr Kind etwas von ihnen will. Wichtig ist, dass sie Mutter oder Vater in ihrer Nähe wissen.

Foto: Diagentur – DPA

Sie zerren am Hosenbein, stampfen mit den Füßchen auf, quengeln und schreien. Wenn kleine Kinder etwas von ihren Eltern wollen, können sie fürchterlich ungeduldig sein. Das nervt, wenn man gerade am Kochen ist oder die Einkäufe wegräumt. Oft versuchen Eltern dann, schnell zu machen. Hektik entsteht, das Kind brüllt noch mehr. Nichts ist gewonnen. Mehr Erfolg haben Eltern, wenn sie selbst Ruhe ausstrahlen und klare Ansagen machen. So schaffen es Kinder eher, geduldig zu sein.

Kinder müssen Geduld erst lernen. «Es geht um Emotionsregulierung, darum, Frustration auszuhalten», erklärt Fabienne Becker-Stoll, Leiterin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München. Dafür benötigten kleine Kinder ihre Eltern.

Kocht die Mutter, klingelt das Telefon und schreit das Kind, weil es Aufmerksamkeit will, bringt es nichts, alle Aufgaben auf einmal bewältigen zu wollen. «Sind Sie gestresst, merkt das Kind das und weint noch stärker», sagt Cordula Lasner-Tietze vom Deutschen Kinderschutzbund in Berlin. Es bringe mehr, das Kind kurz auf den Arm zu nehmen und ihm ruhig zu erklären, warum man jetzt keine Zeit hat. «Die Kinder spüren die Ruhe der Eltern und beruhigen sich selbst.»

Bereits Eineinhalbjährige verstünden, wenn ihre Mutter sagt: «Ich sehe, dass du jetzt gerade etwas von mir möchtest. Ich koche aber erst die Suppe fertig. Danach spiele ich mit dir», sagt die Sozialpädagogin Anke Weisensee. Kinder bräuchten diese Klarheit. «Sie gibt ihnen Sicherheit», erklärt die Leiterin des FamilienRaums in Darmstadt, einer Einrichtung mit Kinderspielgruppen und Kursen für Eltern.

Haut der Nachwuchs mit den Fäusten gegen die Haustür, weil er sofort auf den Spielplatz will, während die Mutter die Tasche packt, bringt es ebenfalls nichts, in Hektik zu verfallen. «Binden Sie das Kind ins Packen ein: 'Hol doch mal die Schaufel und das Förmchen'», empfiehlt Becker-Stoll. «Kleine Kinder sind stolz, wenn sie helfen dürfen, und sind dann auch nicht mehr ungeduldig.»

Kinder sind Entdecker. Sie drängen darauf, die Welt zu erforschen, auszuprobieren, zu lernen. Wie geht der Reißverschluss an der Jacke zu? Wie kommt der Fuß in den Schuh hinein? Sie versuchen wieder und wieder, sich selbst anzuziehen. Es gibt Stoiker, die es so lange ausprobieren, bis es klappt. Andere Kinder sind nach wenigen Fehlversuchen völlig frustriert und schmeißen brüllend die Schuhe in die Ecke.

«Die Kinder wollen diese Aufgaben unbedingt selbst erfüllen», erklärt Lasner-Tietze, die Trainer für die Kurse «Starke Eltern – starke Kinder» ausbildet, «sie sehen noch nicht, was zu schwer für sie ist», Das führt zu Frust. Ihre Eltern könnten ihnen dabei helfen, geduldiger zu sein. «Erklären Sie dem Kind, dass nicht alles beim ersten Mal klappt, sondern manchmal viele Versuche notwendig sind. Machen Sie Lust, es nochmal zu probieren.»

Häufig suchen sich Kinder besonders ungünstige Momente für ihre Selbst-Mach-Versuche aus. Muss die Mutter zur Arbeit, kann sie ihrem Knirps kaum geduldig beim Schuhanziehen zugucken. «Erklären Sie dem Kind 'Ich mache es jetzt für dich, aber heute Nachmittag darfst du es selbst probieren'», rät Lasner-Tietze.

Wollen Eltern ihren Kindern Geduld beibringen, müssen sie selbst geduldig sein. Das fängt damit an, den Kindern Zeit zu geben, ihre Umwelt zu entdecken. Und es ist wichtig, den Nachwuchs in Ruhe spielen zu lassen – ohne ständig zu stören oder reinzureden.