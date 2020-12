Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 17:32 Uhr

Mainz

31. Bundesliga-Spieltag

Blitztor sorgt für Entscheidung: Augsburg bezwingt Mainz

Der FC Augsburg hat am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga gemacht. Die Augsburger gewannen das Duell beim FSV Mainz 05 durch ein Blitztor von Florian Niederlechner nach 43 Sekunden mit 1:0 (1:0).